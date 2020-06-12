新北市淡水區一名劉姓高二學生，昨（11日）在校內持刀狂砍一名小四歲女童，被一旁目擊的老師、義工奪刀報警。他在警訊時表示：「不知道為什麼要砍她（女童）。」還說自己長期被一名班上「大姊頭」霸凌甚至笑他性器官太小，因此想對該名大姊頭報復。但新北市政府教育局上午卻打臉表示，經查該班並無他所稱長期霸凌他的「女同學」及相關行為。

行兇的高二學生少年供稱，自己持刀是為了報復同班的大姊頭，因為對方長期對他霸凌，指他「沒雞雞」、「娘娘腔」，還找同學對他「阿魯巴」，所以才打算要持刀找對方談判，所以昨天一早就到教室堵她，但因等不到，才氣憤翻牆到隔壁的小學校區，隨機攻擊女童。

高二學生對警方說：「我知道在砍她，但不知道為什麼要砍她。」陪同製作筆錄的父親則說：「兒子會有這個行為，可能跟課業壓力過大有關。」

教育局表示，少年平時個性內向，沉默寡言，在學校表現正常，平常並看不出有任何異狀，經校方向涉案學生的導師、同學、好朋友調查，該名學生班上並無他所形容長期霸凌他的女同學及相關霸凌行為，校方及警方會持續調查涉案學生所敘述的內容及對象，呼籲外界勿任意臆測，以免造成當事學生及家屬二度傷害。

(中時電子報)