特斯拉近期股價猶如火箭升天，周三市值更是一口氣衝上1900億元，儘管昨因為美股震盪，跟著跌破1000美元，但表現還是相當驚人。不過，特斯拉股價漲破1千美元時，執行長馬斯克在推文中，發表了耐人尋味的「lol」，隨後他解釋要講的其實是「Stonks」，而此字正好就有諷刺股票市場的意思。

特斯拉10日股價飆漲近9%，衝破1000美元、至1025美元，展現驚人氣勢，市場對此無不感到驚喜。但有趣的是，其執行長馬斯克似乎有別的話要說，他在推文上發表了lol(laugh out loud)，頓時讓人充滿好奇。

lol — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2020

隨後有人留言問馬斯克這代表什麼意思，他回應其實想的是「Stonks」這個字。Stonks是近期流行的網路用語，其代表拼錯的Stock(股票)，有諷刺或嘲笑股市的含意在，意指那些想要靠股票獲得財富自由，但最終卻做錯決定的人。

Stonks — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2020

其實，馬斯克的瘋狂行徑這也不是第一次，早在5月初他就說過特斯拉股價太高，一度造成該公司股票下殺；隨後更是槓上亞馬遜，在6月初時更高喊是該分拆亞馬遜了，不管其話是否存在道理，但可以確定的是，馬斯克次次精彩的狂語，都引起了市場廣泛討論。

(中時電子報)