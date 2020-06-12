受到新冠肺炎疫情影響，由堪薩斯市聯邦準備銀行主辦的全球央行年會，今年不會在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行，改為線上會議，打破過去近40年在此度假勝地召開的慣例。

多年以來，全球央行年會吸引全球央行大咖與經濟學家齊聚一堂，但今年此景不再，堪薩斯聯準銀行11日（周四）宣布，今年全球央行年會訂於8月27～28日以線上會議方式進行，主題為「展望未來十年：貨幣政策的影響力」，屆時將向大眾串流直播。

(工商 )