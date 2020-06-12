日本橫濱市11日在一艘運抵橫濱港的中國大陸貨櫃中，發現了超過300隻的紅火蟻，其中還有多達20隻的「蟻后」，因其具有毒性，若是讓牠們「偷渡」上岸，將對民眾和周遭環境造成不可預估的危害，嚇得業者急忙連絡環保署進行調查及除蟲工作。

根據《NHK》報導，橫濱市政府表示，大陸貨櫃於5月底運至橫濱港，小田原市的業者先將貨櫃運走，之後打開檢查時，竟在裡面發現大批紅火蟻，緊急通報橫濱市政府處理。相關單位接獲通報後，對貨櫃以及貨物和卸貨港口周圍的區域詳細檢查，發現了至少300多隻的紅火蟻，當中還發現了多達20隻，是具有翅膀及超強繁殖力的蟻后。

目前橫濱市政府和環保署，已在發現紅火蟻的附近地區放置黏蟻板，積極進行除蟲事宜。此外，相關單位也呼籲碼頭的工作人員，因紅火蟻具有強烈攻擊性和毒性，若發現紅火蟻或者蟻窩，要立即通報，禁止踩踏和破壞。

據了解，紅火蟻源自於南美洲巴拉那河（Paraná River）流域。國際自然保護聯盟，物種存續委員會的入侵物種專家小組，已將紅火蟻列為世界百大外來入侵種。若遭紅火蟻咬傷可能會出現眼睛與喉嚨腫脹、胸痛、麻痺及心臟病發等症狀，嚴重者甚至會引發過敏性休克而造成死亡。

而紅火蟻除了會造成生態和農業危害外，也會啃食破壞與電器相關的公共設備，包含變交通號誌機箱、電纜線箱、機場跑道燈箱等，造成電線短路或設施故障，可說是相當令人頭痛的害蟲。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)