喉頭鏡與異物鉗。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

梧棲分隊技術員成功幫老翁夾出紅龜粿。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

78歲王姓老翁食用紅龜粿時，不慎噎住致呼吸困難後昏迷倒地，消防員替患者取出多塊「紅龜粿」，老翁仍意識昏迷緊急送童綜合接力救援，由於食物進入呼吸道引起吸入肺炎，醫師調整呼吸器進行呼吸治療與排痰肺部物理治療，合併抗生素使用順利康復返家。

童綜合醫院表示，台中市消防局第四救災救護大隊梧棲分隊獲報後，立即出動人車前往報案地點，高級救護技術員蔡効佟與中級救護技術員林振弘研判老翁為重度異物哽塞，造成氣管堵塞而呼吸困難，立即使用喉頭鏡搭配異物鉗取物，成功為患者取出多塊「紅龜粿」。

患者雖然排除異物並呼吸道暢通，但仍意識昏迷，因此在救護車上持續給予患者氧氣治療與建立口咽呼吸道及生命徵象監測，5分鐘內就將患者送抵童綜合醫院急診室。

童綜合醫院急診室接獲患者並進行相關檢查，確認患者異物已完全於氣管取出，處置後送至加護病房進行氣管內插管合併呼吸器使用，但因食物進入呼吸道引起吸入肺炎，經胸腔內科林彥甫醫師調整呼吸器進行呼吸治療與排痰肺部物理治療，合併抗生素使用，加護病房照護10多天後轉普通病房，再住院3天即康復出院返家。

胸腔內科醫師林彥甫表示，吸入性肺炎是老年人最常見的肺炎疾病，因為老化導致吞嚥功能與咳嗽反射衰退、抵抗力下降等，因此容易導致食物等異物進入呼吸道，造成肺部遭細菌感染而損傷，進而通氣功能受損而呼吸衰竭，嚴重則會危及生命。

林彥甫呼籲，老人家咀嚼能力不佳、吞嚥功能退化，屬於誤食異物的高危險群，進食時要注意細嚼慢嚥，若食用糯米製品時，更要切成小塊來吃，避免難咬碎而噎到。

急診部緊急救護科黃泰霖主任指出，異物哽塞患者，黃金時間只有4至6分鐘，幸好此次派援的高級救護技術員蔡効佟，受過1280小時專業訓練，才能臨危不亂並冷靜迅速處理，將老翁從鬼門關前搶救回來。

(中時 )