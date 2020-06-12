安南醫院將推出的端午中藥香包取名為「香囊御手」。（安南醫院提供／程炳璋台南傳真）

端午節應景，台南市立安南醫院精神科學員最近的復健活動配合中醫部，製作一款中藥防蚊香包，具有驅蟲效果，可預防登革熱，15日將在院內第一醫療大樓1樓大廳義賣，所得扣除成本，全部作為學員的復健基金。

端午節佩戴香囊是傳統漢人習俗，除了辟邪除穢，還有芳香除濕功用。安南醫院精神科學員平時都有復健學習活動，配合端午節，與中藥部合作，院方提供藿香、蒼朮、石菖蒲、艾葉等中藥材，學員製作中藥香包，取名「香囊御手」。

安南醫院中醫部黃升騰部長表示，梅雨季節環境潮濕及黴菌塵螨容易孳生，故身體容易有濕氣造成免疫力下降，香囊內中藥含有揮發性物質，具有芳香、解毒功效，也有除濕、防蚊、驅蟲效果，放在客廳、臥室、衣櫥等處可防止蚊蟲侵襲，甚至減少蟑螂出沒。

精神科主任張俊鴻表示，職能治療師帶領學員復健，製作香囊御守，不但提升復健功能，更重新找回對自身認同和價值。

安南醫院15日上午9點30分，在第一醫療大樓1樓大廳義賣，所得將成為精神科學員的獎勵基金，民眾平日可到中醫部洽詢購買香囊御守。

(中時 )