永康警巡邏車支援勤務途中與機車騎士擦撞，騎士重傷。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市永康警分局一輛巡邏車今天上午準備支援一起毒品犯盤查勤務，行經永康區中華路口左轉中山南路時，不慎與對向一輛直行機車發生碰撞，機車撞上警車右側，男騎士當場倒地，重傷送往奇美醫學中心急救，目前已轉入加護病房觀察治療中，整起車禍肇責尚待釐清。

發生車禍的是永康警分局復興派出所巡邏警車，上午9點46分由35歲楊姓男警開車載著另一名女警準備支援其他派出所勤務，行經永康區中華路左轉中山南路時，突與對向中華路上直行的26歲林姓男騎士發生碰撞，林男連人帶車撞上警車右側，林男當場失去意識、機車車頭幾乎全毀，林男送往奇美醫學中心急救，醫師指出，林男腦出血、微量氣胸和左邊大腿骨骨折，目前插管轉入加護病房進行治療。

永康警方表示，該輛警車當時正要前往中華西街支援一件毒犯欲逃跑的盤查勤務，巡邏警車途中也有開啟警示燈及鳴警報器，車禍發生原因、細節仍待進一步調查，楊警酒測值為0。警方也提醒用路人行經路口務必減速慢行。

(中時 )