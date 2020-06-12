香港最近動盪不安，不僅爆發反送中抗爭、今年又經歷了新冠肺炎疫情，加上港版國安法通過，傳出現外企撤出潮。外媒指出，香港中環區辦公室的空置率創下2009年金融海嘯新高，不少房東開始降租求生。

南華早報報導，房地產仲介世邦魏理仕（CBRE）預估，截至5月底，香港中環區有將近110萬平方英呎（30913坪）辦公空間遭企業棄租，面積相當於匯豐銀行香港總部，空置率高達8.5%，創下2009年12月以來新高。

美聯工商舖（Midland Commercial）區域銷售經理麥世強表示：「美好時光回不來了，有些業主終於接受事實，他們如今願意調降租金。」

房地產數據供應商Savvi分析師Chris Cohen表示，未來3個月，中環區的退租數量可能增加30%。由於今明兩年有很多租約將到期，業主們沒有選擇餘地，只能大幅減租來留住客戶。

反觀大陸科技公司卻正在這個全球最貴商辦市場上擴大辦公空間。美國財經媒體報導，據知情人士稱，旗下擁有TikTok的字節跳動和阿里巴巴均已簽訂租約，以增加在香港的辦公空間。字節跳動和阿里巴巴均不予置評。

(中時電子報)