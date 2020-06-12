FED對經濟預測相對悲觀，及美國新冠疫情加劇的疑慮再起，風險性資產再度面臨龐大賣壓，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數亦分別下跌6.9%、5.3%，反應避險需求升高的美國十年期公債殖利率下滑至0.67%、美元指數走高0.8%、金價上漲0.8%。雖然市場恐慌情緒再起，但投信法人認為有三大指標，不建議投資人過度悲觀：一、零負利率環境延續，追逐收益的資金會不斷被導引到風險性資產；二、聯準會在內的各國央行將使盡渾身解數，維穩金融市場；三、創新科技發展不受疫情影響。

富蘭克林華美投信分析，觀察美國失業率雖偏高、通膨未低於2%，FED評估目前極低利政策(0%～0.25%)可能將延續至2022年，通常低利與寬鬆政策延續支持下，有助風險性資產或具成長性題材的行情後勢。

富蘭克林華美新世界股票基金經理人左思軒指出，最近美、中兩國雖有政治情勢變化，但伴隨經濟即將解封、國際籌碼面挹注下，6月以來美國道瓊工業指數、美國納斯達克指數等漲幅仍超過中國A股相關指數走勢，並凌駕於MSCI世界指數漲幅之上。左思軒指出，隨著資金快速輪動，大型科技股再度重回盤面熱點，美股解封概念題材雖有漲多拉回態勢，但基本面、價值面支撐下，近日挹注美股相關指數走勢攀升、後勢看佳，部分市場券商也觀測出，科技龍頭類股重返關鍵地位，趨勢題材的投資價值升級。

左思軒表示，眼前景氣雖短期有雜音，但估計疫情結束後，長線上可望維持溫和擴張格局。目前仍是全球最大經濟體的美國，無論是企業獲利狀況、技術創新動能、趨勢題材豐富面等各層面來說，美股仍將帶動企業供應鏈上下游成長且動能續航。

左思軒進一步指出，根據歷史經驗，企業長期營收增長強勁，未來才可望延續個股上漲動能，亦可帶動相關產業鏈的成長，包含族群：雲端網路、科技硬體、工業自動化、醫療保健、互聯網、汽車相關應用等皆為推薦選擇的資產題材。

(時報資訊)