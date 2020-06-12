國內龍眼產季每年都約在7月下旬，但彰化縣社頭鄉一處蜜餞工廠周圍，一年四季都看到得到龍眼，附近居民也見怪不怪，詢問下才知道是工廠老闆饒森斌，因早年往返兩岸經商時，大陸友人請他吃，返台後他念念不忘，才開始在工廠附近種植。

饒森斌表示，他曾罹患口腔癌，幾次鬼門關前徘徊，但幸運的是術後恢復住況不錯，但也因為這場大病，讓他的人生有了新的體悟，便把事業交棒給二代，自己則開始研究起無毒栽培，除了蔬果外，也在住家附近種植了100顆四季龍眼。

饒森斌說，當時大陸友人告訴他，其實這四季龍眼是從台灣過去的，讓他又驚又喜，但他發現國內四季龍眼並不多，購買的話價格偏高，許多人買不下手，所以他就一次跟種苗園，花了6萬元購買1百顆，種在工廠外圍。

饒森彬說，因為龍眼樹附近有工廠、住家，所以他的龍眼是不能噴農藥的，他都用天然的辣椒精等方式，來殺菌抑制病蟲害，而產出的四季龍眼也沒有販售，都送給客戶以及附近鄰居，有時也會送到弱勢家庭，與他們分享，讓大家一年四季都能享口福，吃到好吃的龍眼。

(中時 )