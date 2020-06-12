高雄市長補選在即，眼看民進黨磨刀霍霍準備拿回執政權，在野黨紛紛呼籲國民黨、民眾黨「藍白合作」，國民黨北市議員王鴻薇認為，藍白合作是必然趨勢，但她分析，藍白雙方沒有互信基礎，只靠媒體上放話根本不可行，等到兩黨談出合作人選，補選也差不多結束了，意即根本來不及。

王鴻薇11日在臉書針對「高雄市國民黨該不該自提候選人」發起投票，結果在24小時內共湧入1萬2000名網友投票，其中支持國民黨自派人選的占75％，不該推人選的只有25％。

王鴻薇認為，在一黨專政下，藍白合作是必然趨勢，但來不及在高雄補選這一局落實，她提出5點分析，第一，藍白兩政黨在民進黨的一黨專政高壓下，必然合作，必須合作，否則會被各個擊破。

第二，政黨合作需要建立互信基礎。目前兩黨都有焦慮，都有意願，但是目前沒有任何具體實現。沒有互信基礎下就在高雄戰場上驟然合作，很難。

第三，高雄補選只有短短三個月，雙方尚未有互信，只靠媒體上放放話根本不可行。等到兩黨好好談出合作人選，天亮了，補選也差不多結束了。

第四，雖然外界有國民黨可以不在高雄推人選的聲音，但是短時間內不容易取得支持者諒解，更何況朱立倫，李乾龍都說國民黨要推人，最後棄戰或轉而支持他黨，豈不讓人傻眼？

第五，當年綠白在台北市合作，民進黨內部也有很多反彈，民進黨也花了很大力氣讓黨內支持者認知，只有支持柯文哲才有勝選希望。現在不要說民眾黨的口袋人選比國民黨還少，現下更提不出一個「唯你勝選」的人選讓國民黨來支持，國民黨是要怎麼說服支持者複製當年北市的綠白合作？

王鴻薇強調，藍白合作是必然趨勢，兩黨在立法院都有黨團，在重大議題該合作而未合作，卻淪為媒體放話製造聲量而已，實在可惜；藍白合作需要誠意，需要磨合，雙方不要只會放煙火，一個禮拜炒作完新聞而沒有下文，只是讓民進黨看笑話而已。

(中時 )