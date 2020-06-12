台大學生會擬在本周六校務會議提案，清除校內「不義遺址」，由於台大校園裡面並沒有最常被當成「轉型正義提款機」的蔣公銅像，因此台大學生會把焦點轉向「以台大歷任校長命名的公共空間」，劍指以台大前校長傅斯年命名的傅鐘和傅園。對此，學生會表示將在今天下午2點半召開記者會回應。

台灣學生會指出，學生會在第二次校務會議提出組成轉型正義推動小組，根本未提及傅鐘，遑論拆除，案由如下：

應推動校園轉型正義，邀集歷史研究相關教師、校史館代表、學生代表、各學院教師代表，由秘書室召集後推舉一名召集人，共同組成校園轉型正義小組。國立臺灣大學應達成之校園轉型正義任務至少包含歷史事實調查與公開、相關歷史事件紀念與教學規劃、調查並推動清除校園空間所具有之威權意象及保存不義遺址等，以促進轉型正義、去威權化、民主深化，使校園民主健全發展。本小組向校務會議負責，向校務會議說明調查結果，應經校內程序之事務（如校園空間命名），應送交相關法定程序（如校規小組）。

換句話說，好好作檔案徵集與檢討校史書寫、盤整校園空間，同時一切都需要依校內法定程序進行。

然而，台大校友中心執行長劉寧在校友重聚群組，親自造謠，曲解學生提案！謊稱「母校學生會長及部分學生代表，已於本週六校務會議上提案，主張在台大校內，成立所謂「轉型正義小組」，以清除具「威權意象」的標誌地景，恐涉及傅鐘、傅園⋯⋯等。」，以此呼籲大家「搶救傅鐘、有關你我的回憶」。

台大校方使用國家預算，親自動員造謠，將有關校史檢討、還原歷史真相的轉型正義工作簡化、曲解為「拆傅鐘」，誤導民眾、阻礙討論，打壓提案，是阻礙歷史真相的幫兇，應該向全民道歉，同時也承諾校園中的校園轉型正義與歷史記憶重構的進程。

(中時電子報)