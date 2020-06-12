新北市警友會林口辦事處於昨（11）日晚間辦理109年度慶祝警察節暨績優員警表揚大會，在辦事處主任盧珍真與辦事處夥伴精心籌備下，活動現場氣氛熱鬧，展現活力，讓與會的貴賓與受獎代表驚喜連連。

慶祝活動一開始就是朱品碩樂團的音樂演奏，薩克斯風的悠揚樂章帶動了會場溫馨的氣氛，而辦事處夥伴的忘情演出，配合即將到來的端午佳節，也把「慶端午 送瑞粽」的主題淋漓盡致的演繹出來，會場真是嗨翻天。

心得市警察局長陳澤文也親自到場向警友會及員警致意。(林口分局提供)

林口警友會舉辦慶祝警察節活動，馨氛圍感動同仁。(林口分局提供)

除了慶祝活動，也表揚這年來表現績優的員警，獎項涵括了偵破重大刑案、績優內外勤主管、偵破肇事逃逸等⋯，而1-3月份的壽星也齊聚慶生，由警察局長陳檡文、分局長陳保安、新北警友會郭理事長與辦事處盧主任等帶領唱生日快樂歌，溫馨度破表，更是難得的經驗，眾人直呼太讚了！

整個活動高潮迭起，細緻的規劃，也讓分局長陳保安一再感謝辦事處盧主任與夥伴們的支持與付出外，更表彰分局同仁於這一年來的各項績優表現，也感謝最敬愛的大家長局長陳檡文於百忙中撥冗蒞臨。

林口警友會舉辦慶祝警察節活動，溫馨氛圍感動分局同仁。(林口分局提供)

局長陳檡文除感謝警友們對新北警政的支持，也期許未來，同仁應持續強化轄區治安、交通與為民服務工作，營造更優質的生活環境。

(中時電子報)