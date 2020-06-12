高市一所高職的畢業紀念冊出現男同學集體遮第三點、裸露的照片，遭到家長抗議。校方強調，畢冊照片均經過各班導師審視，尊重學生創作結果。但最後仍回收畢冊、用貼紙粘貼爭議照片部位，強調日後會加強性別平等意識教育，在自由與尊重中獲得平衡。

有畢業生向家長反映，收到畢冊時驚見某些班級出現男同學集體裸露的畫面，照片中的男同學還以手或手機遮掩重點部位，感覺不舒服，家長氣的向教育局投訴。

校方強調，該校畢冊皆由各班同學自行編輯、製作，分「共同頁」及「各班級」兩部分。共同頁由校方行政端校對，各班級內容則由導師和製作學生審視及校對。

校方表示，多次在導師會議中提醒導師應善加檢視畢冊內容，審核內容適當性後還簽名確認。校方當時便針對爭議照片、向導師提出質疑，最後該班兩位導師皆尊重學生創作，簽名核可。校方尊重導師審視及學生創作結果，並以健康正向看待學生強健體魄，展現其陽光、健美成果。

該校也在5月19日時召開三年級班聯會，詢問有無學生觀看後有不適感；若有可予以轉介輔導。5月22日時召開性平會，也邀集該兩班製作同學代表及導師相關人等出席，最後決定回收畢冊及光碟，並對5張爭議照片以貼紙黏貼覆蓋方式處理。

校方強調，未來將持續加強對學生性別平等意識的教育，在自由與尊重中獲得平衡。爾後全校所有公開發行刊物，也會成立審查小組審查。

(中時 )