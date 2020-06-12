高雄市長韓國瑜遭到高雄市明已近94萬高票罷免，未來去向備受矚目，據中天新聞報導，雲林縣長張麗善將邀請韓國瑜，擔任雲林縣政顧問一職。張麗善對此表示，這主要是她單方面的說法，尚未詢問韓國瑜本人。

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(中時電子報)

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