高雄市長韓國瑜遭到高雄市明已近94萬高票罷免，未來去向備受矚目，據中天新聞報導，雲林縣長張麗善將邀請韓國瑜，擔任雲林縣政顧問一職。張麗善對此表示，這主要是她單方面的說法，尚未詢問韓國瑜本人。

(中時電子報)