立委楊瓊瓔力爭中科后里公園遮雨棚，中科管理局允諾10底前完成建造。（陳淑娥攝）

台中后里中科園區運動休閒公園缺乏遮陽避雨設施，立委楊瓊瓔接獲陳情，12日邀相關單位會勘，中科管理局副局長施文芳允諾10 月底前，在籃球場後方及體健遊樂設施旁增設3座花架遮雨棚，民眾不用受風吹日曬之苦。

后里里長楊春明及前老人會長林三奇表示，中科后里園區公園目前是年輕人及老人最愛的運動場地，不過美中不足地方，就是到公園休閒時，遇下雨時妨礙里民從事戶外健身運動，故盼能再爭取公園內增設大型防雨棚。

議員陳本添指出，中科后里園區占地約255公頃，有一半面積多為綠地，卻苦無一個休閒運動公園，5年前，透過楊瓊瓔向中科管理局爭取5400萬元闢建公園，設置壘球場、籃球場、體建遊戲場、花漾廣場、停車場、景觀廁所及照明設施等，完工後相當受地方喜愛。

中科管理局副局長施文芳表示，依照建築法規規定及現況，比較可行方案是在籃球場後方空地爭設一座花架遮雨棚，另在體健遊樂設施旁適當位置增設二座，種爬藤類植物，也設置幾張椅子，可以綠美化兼具歇憩功能，估計10月底前完工。

楊瓊瓔指出，希望中科管理局1個月內提出規劃報告並盡速籌措經費，解決地方民眾殷切需求，未來會繼續爭取預算讓中科后里公園周遭設施更加完善，打造社區優質運動場地。

(中時 )