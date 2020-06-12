大聯盟選秀會結束，小熊隊首輪第16順位選中游擊手霍華德（Ed Howard），其實背後有一段故事，小熊總裁艾普斯頓（Theo Epstein）在6年前威廉波特少棒賽鼓勵一批小球員，約定未來2023年選秀會上相見，而霍華德正是其中一員，艾普斯頓也提年3年兌現承諾，成為一段佳話。

2014年來自芝加哥的代表隊Jackie Robinson West全由黑人小球員組成，該年拿下全美少棒賽冠軍，之後參加威廉波特少棒賽，一路闖到冠軍賽可惜不敵南韓隊。不過這支隊伍隔幾個月被另一名教練檢舉，因球員違規地區限制讓全美冠軍資格遭到取消。

艾普斯頓當年在慶功活動上鼓勵這批小球員，「繼續打球、繼續磨練、繼續在學校努力，升上大學，做你想做的事情，然後我們相約2023年的選秀會上再見。」

霍華德正是當年的球員之一，他用6年的時間成長為一名擁有全面潛力的優秀游擊手，雖然他曾說，「我是帶著白襪帽子長大的。」不過同為家鄉球隊，未來將穿上小熊球衣站上大聯盟。

(中時 )