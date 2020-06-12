隨著全球各國陸續經濟解封重啟，市場憂喜參半，喜的是經濟可望溫和復甦，但仍然憂心二次疫情爆發，不過今年來受惠新冠病毒疫情，全球生技醫療指數表現亮麗。

投信法人表示，全球正積極尋找解藥與疫苗，製藥、生技等產業成為投資焦點，而周邊醫療資源需求同步升溫，相關製造商股價同步受惠，再加上市場擔心二次疫情爆發，因此看好生技醫療相關產業後市表現，生技醫療原本就具長多趨勢，加上發生國際疫情更彰顯其投資價值，建議投資人可運用生技ETF或生技基金定期定額，掌握投資契機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，過去一個月健護與生技指數表現強勁，MSCI全球健護指數漲4.43％，NBI生技指數漲3.75％。進一步觀察S&P500標普健護指數，子產業間出現輪動現象，由醫材、醫檢等接棒原先領漲的生技、製藥股，然醫材、醫檢於指數中占比相對較低，故健護指數本身漲幅相對受限。

展望後市，儘管近期生技健護類股表現相對溫和，不過新冠藥物及疫苗的需求依然存在，政府對醫療的重視度也隨之上升，FDA新藥核准速度加快，題材面仍大有可為，同時企業併購活動可期，生技健護類股料在暫時休整後重拾上漲動能。投資主題以新藥開發（免疫療法、基因療法等）、手術機器人、微創手術等醫療器械為主。

群益那斯達克生技ETF基金經理人林孟迪表示，今年來科技與生技為兩大投資主流趨勢，那斯達克生技指數更是表現亮麗，今年來上漲5.46％。那斯達克生技指數不僅指標企業多、營運動能強，而且成交量較大、流動性較佳，是生物科技與醫藥保健類股最具代表性的指數。

歐美陸續解封開工，伴隨規模空前的貨幣及財政政策，經濟動能有望逐步復甦，且考量醫藥產業重要性提升、併購活動復甦，且美總統大選在人道考量下，料將不會過度炒作醫藥議題，同時藥物及疫苗的開發仍為市場焦點，疫情推升醫藥需求，醫療生技有望延續強勢表現。

(工商 )