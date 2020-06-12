富時羅素公布台灣指數公司與富時國際合編的「台灣永續指數」成分股審核結果。成份股納入儒鴻（1476），成份股刪除TPK-KY（3673）、長榮（2603）、華航（2610）、中華（2204）、巨大（9921）、東聯（1710）。

指數公司表示，上述增刪成分股調整，將自6月19日收盤後生效，亦即自6月22日（周一）起生效。

(工商 )