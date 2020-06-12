汎德永業（2247）於今（12）日召開2020年股東常會，會中承認2019年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，每股配發現金股利8.4375元，以昨日收盤參考價270元計算，現金殖利率為3.1%。

汎德永業指出，去年旗下經銷品牌BMW、Porsche（保時捷）全車系產品線漸臻齊全，帶動汎德永業2019年合併營收337.5億元，稅後淨利7.3億元，每股稅後盈餘（EPS）10.2元，連續六年獲利逾一個股本。

汎德永業今日股東會通過每股配發現金股利8.4375元，配發率逾8成，以昨日收盤參考價270元計算，現金殖利率為3.1％，維持高殖利率與高配發率政策。

展望今年，豪華進口車買氣並未明顯受到新冠肺炎疫情影響，汎德永業在旗下主要銷售品牌BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻完整齊全帶動下，銷售表現成績亮眼，今年5月合併營收創下歷史次高表現，累計今年1-5月合併營收年增率達14.16%。目前BMW與Porsche新車預收單情況熱絡，雖部分BMW與Porsche新車的後續供貨可能遞延，但隨著歐美各地已逐漸解封、復工，預期疫情造成的不確定性隨之下降，遞延效應將伴隨後續新車到港逐漸發酵。

(時報資訊)