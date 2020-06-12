文昌路及文華街年久失修，二條路面終於整平了。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區主要道路文昌路及文華街年久失修，路面多處龜裂破損影響用路安全，立法院副院長蔡其昌去年爭取中央經費進行改善，12日到現場進行竣工視察儀式。蔡其昌說，二條路面整平、重新刨鋪，讓鄉親能安全回家的路，也提升梧棲觀光門面。

蔡其昌今邀集內政部營建署副署長吳宏碩、台中市議員王立任、楊典忠、梧棲區長溫國宏及大庄里長楊維萍、草湳里長林槐庭與大村里長陳昆廷等人舉行竣工視察儀式，爭取中央挹注總經費2400萬元整，兌現承諾讓梧棲鄉親有條安全回家的路。

梧棲的路平了，鄉親笑容出現了！蔡其昌表示，將近一年時間已兌現給鄉親們的承諾，將二條路面整平、重新刨鋪，同時也將人行道進行改善，讓大家能夠有條安全回家的路，同時也提升梧棲的觀光門面。

吳宏碩說，這次不僅將路面重鋪，並且一併檢討路基改善、道路路面平整度、路面超高、排水坡度、標線整合及無障礙斜坡道等，創造更優質與高安全性的道路環境。

本工程施工內容包括孔蓋調整311個、提升標線抗滑、路平長度3409公尺、施作面積達4萬1450平方公尺、孔蓋調整147座以及無障礙坡道8處，工程總經費共2400萬元。

(中時 )