民視娛樂網路節目《娛樂超skr》日前突擊民視八點檔《多情城市》攝影棚，進行演員「台語字彙王」單元，主持人阿甘及小路一共出了5大題目，其中有非常難的鄉土諺語。首位挑戰的霍正奇竟然5題全答對，讓只答對3題侯怡君震驚不已，侯怡君表示自己是因為腦筋一時轉不過去，但霍正奇完全答對，讓她不禁要問主持人「是不是有提前洩題！？」。

棚內現場氣氛熱絡，《娛樂超skr》更野生捕獲首集來賓王瞳，王瞳表示自己是來上《美鳳有約》，聽到很熱鬧的聲音就走過來看，沒想到是在進行遊戲，讓她又驚又喜，配合度極高的她，馬上放下要錄影的隨身行李，二話不說加入考驗。

身為臺南人的王瞳，表示如果節目是在On檔戲，就非常有自信可以五題都答對，但好一陣子沒有用台語的她，直說超怕會卡卡的，沒想到實測完台語也是答對3題，程度還算中上，只是挑戰完的王瞳笑說要主持人去找潘柏希來挑戰，因為他在八點檔中常常不經意的台語發音，一定更有看頭。

拍《多情城市》展露頭角的賴慧如，也趁許仁杰在接受考驗的時候，以兩人合唱的歌曲「幸福的寄望」，邊唱歌邊加入猜題行列，而許仁杰也非常有默契的搭唱，讓主持人讚說「這集真的賺到了」。更多精彩的內容，就在每週五中午12:00，鎖定臉書民視娛樂《娛樂超skr》節目。

侯怡君不敢相信霍正奇全對，硬是拉著他再隨堂考，笑料百出。（民視提供）

許仁杰考驗中，賴慧如唱著合唱歌曲加入，讓主持人直呼觀眾賺到了。（民視提供）

李珞晴參與考題，主持人意外台語的諺語竟然全數答對。（民視提供）

黃瑄開心參與《娛樂超skr》台語智慧王考驗。（民視提供）

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