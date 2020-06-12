高雄市長韓國瑜遭罷免，面對民進黨對補選勢在必得，在野黨紛紛呼籲國民黨與民眾黨「藍白合作」，國民黨北市議員徐巧芯今表態反對白藍合作，她認為，兩黨沒有未來共識，不管合作後補選勝負如何，再過兩年都得分手，因此「友達以上，戀人未滿」才是上策，而非共推人選，陷入未來可見的紛擾。

徐巧芯今在臉書PO文指出，「我不支持國民黨高雄市長補選藍白合作」，希望國民黨支持藍白合作的朋友，及民眾黨的朋友聽聽她的說法。

她認為，國民黨與民眾黨都是在野黨，針對議題監督執政黨是合情合理的，但如果討論的是「選舉」，是另一回事。

她表示，第一，國民黨和民眾黨沒有未來共識，因此沒有在選舉合作的可能性。國民黨、民眾黨注定是兩個獨立的政黨，可見的未來彼此都不會被對方合併，因此，兩個獨立的政黨在未來馬上就有選舉（2022縣市長及議員選舉），彼此一定都會提出人選的狀況下，共推人選可能會導致到時候的撕裂更大。

第二，當朋友難，當敵人容易。如果是兩個獨立的政黨在議題上合作，彼此不欠對方人情，僅是共同監督執政黨，仍然保持自由與彈性，那是彼此的本分工作。但共推人選，等於是要一起打一場選戰。國民黨並不了解民眾黨內部運作情況，民眾黨也不清楚國民黨，要怎麼一起打仗？

此外，無論這場補選合作選輸、選贏，再過兩年都得分手，各自上戰場選舉。留下的這種合作後的情感，會不會反而變成相互搶票的仇恨？以後如果鬧翻了，對雙方都不好，一直炒作這個議題的大概還是民進黨。

徐巧芯強調，藍白合作的唯一方式就是互相尊重，並貫徹在野黨職責「友達以上，戀人未滿」才是上策，而非共推人選，陷入未來可見的紛擾。

(中時 )