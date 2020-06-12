南亞（1303）12日召開股東會，董事長吳嘉昭表示，新冠疫情影響，上半年石化傳產產品旺季不旺、電子材料淡季不淡。隨著各國逐步復工，經濟有望好轉，若未再爆發疫情，第3季展望趨向樂觀。

吳嘉昭指出，目前推動兩岸、美國投資項目合計總金額近700億元，預計完工投產後可創造年產值526億元。其中，美國德州82.8萬噸EG新廠因疫情干擾，拖累施工進度，目前看來，完工投產時程恐從上半年遞延至11月完工、12月投產。

媒體詢問，中美貿易衝突未歇、台積電赴美設廠，南亞是否考慮將美國布局從石化領域擴充至電子材料。吳嘉昭說，美國取得化工原料容易，且能源價格相對低廉，因此推動石化擴建佈局；電子材料以中國為主要市場，仍會以台灣為核心，鄰近市場優勢，推動中國擴建，暫時沒有赴美計畫。

南亞股東會為台塑四寶壓軸，會中通過每股配息2.2元。吳嘉昭致詞時表示，3月至5月為化工、塑膠業的傳統旺季，但因新產能開出、供給量增加，貿易戰陰霾未散，又碰上新冠肺炎疫情，塑化產品表現失色，但5G建設、遠距需求增與智慧應用興起，電子材料銷售增加，適時遞補通訊設備、電子用品等需求疲弱缺口，支撐整體電子材料表現相對亮眼。

針對未來營運方向，南亞將以實體銷售管道為基礎，再以網路拓展銷售，拓展及分散市場。提高差異化及高值化產品比重，讓獲利持續增加，並落實循環經濟、優化製程，提升現有設備、產線效能，導入AI讓製程邁向智慧化。

吳嘉昭強調，AI人工智慧列為首要推動重點，運用影像辨識技術進行產品品質檢測與管控，提升品質並降低原料及能源耗用。目前已有136個案子立案，估計效益會超過10億元；至今完成68案，已達到7億元效益。

(工商 )