中科管理局副局長施文芳（左）提出增設花架遮雨棚，立委楊瓊瓔（右）相望10月底前完工。（王文吉攝）

中科后里休閒運動公園設有壘球場、籃球場、體建遊戲場、花漾廣場及景觀廁所等，完工啟用後受地方喜愛，卻沒有遮陽避雨處所。立委楊瓊瓔12日邀集相關單位會勘，中科管理局允諾增設3座花架遮雨棚，兼具綠美化功能，讓民眾休憩運動時，不再擔心下雨及豔陽天。

楊瓊瓔日前接獲台中市議員陳本添及民眾陳情，12日邀集中科管理局副局長施文芳到場會勘，30多居民也到場關心。陳本添指出，5年前，透過楊瓊瓔立委向中科管理局爭取5400萬元闢建運動休閒公園，完工後相當受地方喜愛，但卻沒有可以遮陽避雨的地方。

后里里長楊春明及前老人會長林三奇表示，中科后里園區公園是當地年輕人及老人最喜愛的運動場地，不過美中不足地方，就是到公園休閒時，遇下雨時妨礙里民從事戶外健身運動，盼能再爭取公園內增設大型遮雨棚。

施文芳表示，依照建築法規規定及現況，比較可行方案是在籃球場後方空地及體健遊樂設施旁增設3座花架遮雨棚，並種植爬藤植物綠美化，將盡速提出完整的規劃報告並籌措經費。

楊瓊瓔表示，希望中科管理局10月底前完成遮雨棚興建，解決地方民眾的殷切需求。未來也會繼續爭取預算讓中科后里公園周遭設施更加完善，打造社區優質運動場地。

(中時 )