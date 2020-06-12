即時就醫可降低中風機率，腦神經內科醫師林志豪表示，小中風有走路不穩、說話不清、吞嚥困難、視力模糊等7個症狀，也是中風的前兆，但常會被當作是身體疲勞、感冒而忽略掉，另外夏季天氣熱，記得多補充水分，脫水也恐增加腦中風風險。

林志豪醫師分享，有位65歲的阿伯因腦中風昏迷送醫，施以動脈取栓術後恢復意識。阿伯表示，中風前一周有出現幾次「頭暈、走路不穩、講話大舌頭」的現象，但他以為是太累、感冒，休息過後症狀也的確消失，因此完全沒想到與中風有關。

脫水恐增中風機率！醫曝7大症狀警告。（圖／林志豪醫師提供）

林志豪醫師說，肢體麻痺無力、走路不穩、說話不清、吞嚥困難、視力模糊、短暫失憶、意識改變都是小中風的症狀，而小中風又是中風的前兆，若遇到記得立刻就醫，可降低中風機率。

林志豪醫師指出，小中風又稱為「短暫性腦缺血」，症狀與中風類似，但時間短暫，通常只持續2至5分鐘，最多不超過1小時，因症狀輕微且短暫，結束後患者會誤以為自己已經恢復，而不會特別警覺，也常被誤認成身體太累或感冒症狀，而忽略就醫。

出現小中風症狀後，得到中風的風險評估是根據下面幾項綜合因子：

A (Age) 年齡大小

● 年齡大於 60歲給 1分

● 年齡小於 60歲給 0分

B (Blood Presure) 血壓

● 血壓高於 140/90 mmHg給 1分

● 血壓低於 140/90 mmHg給 0分

C (Clinical features) 臨床症狀

● 單側肢體無力，給 2分

● 只有語言障礙，給 1分

D (Diabetes) 糖尿病有無

● 有糖尿病，給 1分

● 沒糖尿病，給 0分

D (Duration) 發作時間

● 臨床症狀發生超過一小時，給 2分

● 臨床症狀發生小於一小時，給 1分

● 臨床症狀發生小於十分鐘，給 0分

將上述的分數加總，可以預估48小時內發生缺血性腦中風的機率。

⭐️低風險族群：0-3 分，48小時中風機率 1%。

⭐️中風險族群：4-5 分，48小時中風機率 4%。

⭐️高風險族群：6-7 分，48小時中風機率 8%。

林志豪醫師表示，分數大於4分的病人，建議要積極評估及預防中風的發生。若能即時治療，可大幅降低後遺症的。當自己或家人身體健康出現變化，記得要提高警覺，如果覺得不太放心，也建議諮詢醫師。

【本篇圖、文獲林志豪醫師授權】

(中時電子報)