美國官員周四（11日）發表聲明稱本月7日在洛杉磯國際機場逮捕一名中國研究員，其涉嫌以假護照入境美國，並將研究資料傳回中國，以協助解放軍複製同等級實驗室。

美國聯邦檢察官安德森 （David Anderson）和聯邦調查局舊金山分部主管班奈特（John Bennett）共同發聲明表示，被逮捕的中國間諜名為王新(音譯，原：Xin Wang)，他涉嫌將加州大學舊金山分校的醫學研究成果傳回中國軍事研究單位，但於7日準備搭機返回中國天津時被逮捕進入美國聯邦監獄。

安德森表示，王新於2019年3月26日持假護照入境美國，偽裝成對於美國研究工作有極大興趣的醫學研究員，他接著進入加州大學舊金山分校的實驗室工作，並就近取得美國研究資料。

美國官員表示，在機場接受美國海關及邊境保護局調查時，王新承認他是中國人民解放軍官員，且受雇於軍事大學研究所。根據法院文件，王新在申請簽證時宣稱已退出中國人民解放軍。

王新曾經四次來回中國與美國，他接受上級指示，負責觀察加州大學舊金山分校的醫學研究成果，並將資訊傳回中國，幫助中國軍方複製美國的醫學實驗室。

美國聯邦官員表示，加州大學舊金山分校的某部分研究工作是由美國衛生及公共服務部贊助。

王欣將被以偽造護照罪起訴，若定罪可能面對最高十年徒刑及25萬美元（約新台幣741萬元）罰款。

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