在美股盤後道瓊期指強彈逾300點，與台股逐漸進入除息旺季等7大利多護持下，盤勢尾盤帶量向上墊高低檔底部區，使大盤迄終場守穩11400點，雖仍失守11500點與10日線，但遺有百餘點長下影線，使下周跌深反彈出現契機，後市不必過分看淡。

今重量級權值股力挺多方陣營者，包括中華電、和碩兩股力守榮面，及台灣大守住平盤，餘台積電、股王大立光、鴻海、台塑四寶、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、南亞科、日月光投控、聯電、第一金、聯發科、中鋼、台泥、統一、長榮海運、廣達、亞泥、仁寶、友達、遠東新、群創及台達電等，多臉色不佳，不過，低檔接手買氣仍大有人在，使盤勢得收歛跌幅。

加權股價指數早盤開低之後，一路向下探底，一口氣連續跌破11500點、10線、11400點及11300點，最低點一度來到11244點，之後，受惠官股券商等國家隊法人逢低護盤，大盤逐漸自低檔穩步回彈，迄收盤雖仍報跌105.83點，但與最高跌點291點已明顯縮小，單日跌幅0.92%，報11429.94點，成交1968.91億元。

店頭市場方面，與集中交易市場的走勢如出一轍，開低測試賣壓，予下殺至最低點後開始逐漸回彈，迄收市僅下挫0.37%，報151.86點，成交496.29億元，顯示逢低撿便宜貨者大有人在。各類股除航運與電子之資服兩族群逆勢收紅外，餘生技、化學、鋼鐵、紡纖、電機、觀光、以半導體與電腦為核心科技股與營建等類股指數悉數下挫。

美股盤後電子盤方面，由於市場冀望總統川普將大舉救市，也預期Fed（聯準會）灑錢不手軟，使道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，目前都自低檔強彈，分別暫報大漲1.36%、1.22%、1.02%及2.47%。

除美期勁彈外，據業內整理，台股仍有7大利多待發酵，分別是低利率的大環境將至少維持2年、台股具高股息殖利率概念、台股將進入除息旺季、全球主要央行灑錢救市不手軟、索尼手遊大神PS5將登場刺激供應鏈與半導體景氣、蘋果開發者大會已確定在6月下旬舉行及國安基金還未退場，在這7大利多潛在救市利基護持下，台股波段反彈格局，仍審慎樂觀。

(工商 )