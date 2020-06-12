香港反送中運動滿一周年，民進黨立委何志偉、導演周世倫今天在立法院國會咖啡廳舉辦「千里送家書」展覽，香港眾志祕書長黃之鋒、藝人杜汶澤等人錄製影片感謝台灣力挺港人。何志偉表示，香港現在已經蒙灰，不希望未來看到香港變成人間煉獄，強調台灣會跟香港朋友站在一起。杜汶澤也說，現在的香港年輕人為了公義逃亡，希望台灣朋友多多支持香港年輕人。

隨著香港局勢逐漸嚴峻，街頭抗爭升級，許多年輕的港人逃亡來到台灣，獲得各界協助與安置，何志偉與周世倫、台灣基督長老教會、在台港人成立的「與理同暴」社團合作，今在立法院咖啡廳舉辦「千里送家書」特展。

何志偉表示，家書展原本要在2、3個月前舉辦，但籌備過中，有許多協助的港人失聯，今天在選擇在立法院舉辦家書特展，除有民意代表外，也有警力可以維護信件，讓各界可以安心看到抗爭港人與家人的問候。

黃之鋒透過影片表示，香港在這個夏天的情況越來越不容易，「港版國安法」通過後，可能會有秘密僅查，感謝台灣各界給予協助，希望未來台港一起風雨同心，也呼籲港人用盡所有方法一定要繼續努力。

香港演員杜汶澤也透過影片說，他過去曾因為高利貸跑路到台灣，當時是為了「錢」逃亡台灣，現在香港年輕人則是因為「公義」逃亡台灣。杜汶澤讚賞台灣人很有正義感，是好地方，希望港人融入台灣社會文化，同時勿忘「光復香港，時代革命」。

此外，針對難民法修法問題，何志偉說，此刻執政黨若要修法，有時間壓力，所有用特別專案方式處理。何志偉強調，當你們需要自由民主空氣時，我們會在這裡擁抱你們，我們一起加油。

(中時 )