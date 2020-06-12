振興券、安心補助7月雙上路，台南老爺行旅即日起搶先釋出加碼優惠，最低加1元即可多住1晚的「甘情尚好│+1晚限量專案」加碼延長至7月14日，搭配「安心國旅補助方案」再現抵千元。7月15日起再推出「399三重送│振興補助專案」，適用「振興三倍券」與「安心國旅補助方案」政府雙重回饋，搭配八月高鐵獨家6折優惠，住宿+交通四人行最高現省7,448元，入住老爺級風格設計旅店每人每晚最低399元起，標榜暑假遊台南，為客人輕鬆省荷包。

應防疫新生活，仲夏玩樂計畫全面啟動！「振興三倍券」及「國旅補助」不分平、假日皆享雙重折抵，入住台南老爺行旅「399三重送│振興補助專案」再贈三重好禮，第一重「399元起一晚變兩晚」，補助折抵後每人每晚399元即可入住兩晚；第二重「早餐買1送1」，老爺級的晨間美味，418元一客變兩客；第三重「高鐵獨家6折起購票優惠」，透過官網訂房加購高鐵，南港出發每人最多可省1112元，四人來回現省4,448元。

歡慶全台解禁一週，零確診持續中，台南老爺行加碼延長多項優惠，包含普推出立即造成搶購熱潮的超限時限量：甘情尚好│+1晚限量專案」，無論是雙人出遊3,851元起、或是四人同行6,491元起，多一晚加多少元就看搶訂速度與運氣，7月1日起同步搭配安心國旅補助方案，每人每晚降至最低700元有找；針對指定族群及+0優惠亦同步加碼延長，釋出500元~1500元不等的住宿折抵優惠。

(工商 )