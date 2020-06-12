力麒建設(5512)今(12)日召開股東會，力麒建設董事長郭淑珍會後接受媒體採訪表示，上半年房市雖受到疫情衝擊影響，但在政府控制得宜下，民眾看屋量較上半年成長一倍，且換屋族湧現，下半年房市仍將看好，不過，現在客戶越來越精明，趁勢殺價，力麒只能順應時勢，旗下建案平均都有超過1成的讓利幅度。

力麒建設公布去年合併營收為78.27億元，較前年增近32.21%，稅後盈餘8.27億元，EPS為1.12，每股配發現金股利0.6元，去年主要有台中南屯案賣出獲利6~7億元以及餘屋銷售，今年持續銷售餘屋，「天母西路豪宅案」，原定先建後售，因客戶需求強勁，將於今年採預售。

郭淑珍指出，會將台中整批建案出售，原因在於力麒長年經營雙北市，因地緣關係，台中管理不易，加上有其他建設有意接手，考量售出價格、管銷、營建成本等因素下，選擇售出，並持續經營雙北市推案，目前手上仍有超過400億案量土地庫存，夠未來2~3年推案無虞。

對於房市看法，郭淑珍認為，雖受到疫情衝擊影響，上半年房市表現不盡理想，不過，下半年換屋族都有陸續出籠，30坪以內的中小坪數產品仍是主流，以新莊「力麒家家富富」為例，去年5月進場，30坪走最快，50坪也有在動，但現在客戶越來越精明，都希望買到低價，建案越來越難銷售，「家家富富」成交價已從高峰的每坪47萬，降到43萬，其餘建案平均也都有1成的讓利幅度。

至於轉投資飯店事業，郭淑珍表示，受到陸客限縮政策、以及今年疫情影響，旗下飯店業確實受到衝擊並有所虧損，不過，長期仍看好，仍會持續經營，以宜蘭力麗威斯汀酒店為例，在旅遊解封後，5月份住房率上升至6成，而正在興建中2飯店案宜蘭烏石港五星級飯店預計年底完工、2021年初營運，而日月潭飯店案預計2022年完工，2023年營運。

力麒今年除了「力麒麒御」、「力麒賦御」、「力麒御品」、以及新莊「力麒家家富富」等成屋銷售，推案「天母西路案」全年推案量將有123億元。

(中時電子報)