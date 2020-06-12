台科大設計系大一新生在田園城市生活風格書店布展，巧遇立委吳思瑤(左1)來訪，為同學加油打氣。(李侑珊攝)

立委吳思瑤(左)與田園城市生活風格書店社長陳炳槮(右)合影。(李侑珊攝)

國內高教圈齊盼，讓陸港澳僑等境外生趕緊返台就學。立委吳思瑤認為，防疫與受教權位居天秤兩端，一樣重要，既然我國防疫得當，也希望孩子的學習權利同樣獲得重視，建議可採分流、分階段、分梯次的方式管理，讓4萬多名境外生當中，8000多名應屆畢業生先返台，完成學業，而暑假則是最佳黃金時期，盼中央速裁示。

台灣科技大學校長廖慶榮日前提到，如果今年因為疫情的關係，全國大專校院境外生斷1年，未來至少恐3年都沒有境外生到台灣；銘傳大學國際交流處長劉廣華也多次撰文提到，傷害恐不止於此，希望政府立刻讓境外生返台，否則傷及我國長年維繫與累積的高教國際交流成果。

吳思瑤則表示，可以理解中央嚴守邊境的作法，但在防疫的同時，也必須顧及學子的受教權。既然我國在防疫期間，能透過遠距教學等方式，讓高教學習不中斷，同樣標準也應當放在境外生，因此呼籲趕緊恢復高教正常化。

吳思瑤提到，私立大學非常仰賴境外生源，公立大學碩博士班也同樣有不少境外生就讀，近來因為疫情，因為沒有學生，不少理工科系的實驗室已停擺，學研能量受影響。

至於境外生何時回台時程，始終沒有答案，吳思瑤說，中央可能有防疫風險上的考量，因此她主張分流、分階段、分梯次開放讓境外生入境，讓4萬多名境外生當中，8000多名應屆畢業生先回台。

吳思瑤指出，這段時間她與各大學聯繫，在校內外防疫空間上，以及如何安置境外生返台的隔離作業，各校都已準備好了，接下來即將進入暑假階段，在兩個月內，有充足的時間可以完成14天檢疫，以及6天的空間整備。

吳思瑤還說，現在全球都透過教育在各國搶人才，我國近年著重新南向招生，109學年度新南向新生招生約成長近2成，港澳生招生兩個管道，申請方面增長5成，透過考試的聯合分發則成長117％，既然海外招生很明顯有了斬獲，絕對不能因為疫情而「縮了起來」，既然我國防疫工作做得好，應當趕緊開放讓境外生回台念書。

(旺報 )