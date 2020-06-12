葡萄評鑑的評分項目，包括外觀、穗重、粒重、脫粒、著色、糖度、酸地、肉質及風味等等。（吳建輝攝）

由於參加評鑑的葡萄果農，所送來的葡萄各個色澤飽滿氣味佳，讓現場的評審一個頭兩個大，直呼好難評。（吳建輝攝）

12日上午埔心鄉農會舉辦今年優質葡萄評鑑，共吸引40名優秀的葡萄果農，帶著自家葡萄到現場，讓評審品頭論足，由於參加評鑑的葡萄果農，所送來的葡萄各個色澤飽滿氣味佳，讓現場的評審一個頭兩個大，直呼好難評。

彰化縣為國內葡萄最大生產地，每兩顆葡萄就一顆來自彰化，不管是品質或甜度，都深受買家肯定，而葡萄評鑑的評分項目，包括外觀、穗重、粒重、脫粒、著色、糖度、酸地、肉質及風味等等，經過評審犀利的眼神與挑剔的嘴，才能下筆評分。

埔心鄉農會總幹事張旗聞說，埔心鄉內種植葡萄面積約有120公頃，以巨峰葡萄為大宗，歷年來參加國內大型評鑑，也都屢獲佳績，農會透過辦理評鑑，讓農民互相良性競爭，進而提升埔心葡萄的品質，以生產更優質的葡萄，提供給消費者品嘗享用。

立法委員謝衣鳳也到現場表示，原以為擺在桌上的都是模型展示，細看才發現每串都是真材實料，大嘆埔心農民實在太厲害，先前埔心葡萄到台北參加評鑑，獲選百大精品，一盒只賣500元她覺得太便宜，盼未來能透過包裝行銷，更提升葡萄的價格，來增加農民收益。

而評鑑結果，第1名由埔心鄉農會楊為琳拿下、第２名為胡清一、魏泥柑，而第三名則由胡俊嘉、胡碩祐、胡邱素珍。

(中時 )