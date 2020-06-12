台北文華東方日前因大量解雇員工，引起外界熱議，北市就業服務處將在15日下午2點，將在台北文華東方酒店B2辦理就業專案媒合活動，共計30家廠商進駐、釋出1049個工作機會，北市勞動局長陳信瑜12日也參與記者會，呼籲文華東方資方應盡最後責任，鼓勵員工求職。

新冠肺炎疫情許多行業深受衝擊，文華東方酒店員工遭大量解雇，求職不易，北市就業服務處特別和30家廠商合作，釋出工作機會，給予文華東方勞工最直接的就業支持，包含鼎泰豐、台北寒舍艾美等廠商都投入徵才，以住宿和餐飲業居多占9成，媒合平均薪資約3萬2880元。

陳信瑜指出，今年所有企業總體資遣數達到1萬4491家、2萬3千多人，1月至6月申請就業給付的人數達到1萬3814人，比過去高出許多，而這30家廠商能在疫情間堅持下來，並招募新的員工，真的很不容易。

晶宴會館總經理彭文傑在記者會現場哽咽說，疫情期間真的很辛苦，9成以上的春酒和喜宴都被退訂或延後，即使推出促銷活動，也沒人願意消費，越大型的餐飲業受傷越重，接下來疫情趨緩，人力的需求也會出現，晶宴會館也預計在2月在原六福皇宮的B3進駐新據點。

台北市就業服務處長游淑眞說，這次的廠商共釋出1049個工作機會，7月也即將面臨畢業季，30家廠商也會繼續支持，舉辦就業博覽會徵才活動，也提醒文華東方勞工，可踴躍參加6月15日的就業媒合。

(中時 )