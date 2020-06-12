大陸新冠肺炎疫情雖已受控趨緩，但疫情爆發時期混亂狀態下的許多糾案例才逐漸浮現。近日有一名新冠肺炎死亡病例的家屬對武漢當局及相關醫療部門提起訴訟，這是中國大陸首宗因疫情索賠個案，索賠理由是武漢當局在病毒傳播初期隱瞞疫情。

據《多維新聞》報導，提起訴訟的張海的父親是解放軍老兵，於2020年1月意外骨折。為報銷醫藥費，他把父親從廣東送回武漢動手術，但此刻正是疫情剛開始，武漢亦未封城，父親在醫院內感染新冠肺炎並因此病逝。

報導說，張海認為父親染病與醫院沒有妥善提供防疫保護有關。若不是當局隱瞞疫情，他不會帶著父親到武漢，因此起訴武漢市政府、湖北省政府、武漢市中部戰區總醫院，索償約200萬元人民幣（約合台幣851萬）。

雖然深圳和武漢兩地政府曾派人上門勸張海撤銷告訴，但張海堅持提告，「一定要追責到底」。

報導指出，持續在協助張海的大陸公益人士楊占青認為法院不太可能就此立案。他說，新冠肺炎索賠法律顧問團自3月初成立以來，有20多人前來諮詢，但只有張海堅持起訴。

另據消息指出，2020年4月15日湖北宜昌市公務員譚軍曾公開起訴湖北省政府隱瞞疫情，成為大陸因疫情公開起訴政府的第一人。

這類民眾尋求法律途徑向當局追索賠償的消息，對西方輿論有相當影響力，讓外媒質疑大陸發表《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書的主張。該白皮書稱，「中國是病毒受害國，也是世界性病毒對策貢獻國，理應受到公正對待而不是責難」，以此反駁美國會提出法案准許民眾向大陸求償的做法。

(中時電子報)