苗栗縣竹南高中一年級學生陳致瑋，11日騎腳踏車上學的途中，不慎撞壞路旁轎車的左側後視鏡，他勇敢負起責任，留下寫有聯絡資訊的字條，車主回來後看到愛車被撞怒不可遏，但一見肇事高中生誠懇留下字條瞬間心軟，學生不但不用賠了，還受到眾人稱讚誠實、負責。

陳致瑋說，因為前一天晚上看小說看得太晚，昨天清晨起床還昏昏沉沉，騎著腳踏車趕著上學，卻在下坡路段不慎撞到路旁的車，瞬間驚醒感到緊張，但他認為撞到別人的車本來就要留下自己的資料，負起賠償責任，所以寫字條留下電話號碼請求加line並道歉，當天下午3點半就收到車主聯繫獲得原諒。

車主事後在臉書發文讚許高中生負責任的行為，文中提到車子被撞過好幾次，肇事者跑掉的跑掉，跑不掉就耍賴，只有這孩子勇敢面對，很了不起，家庭教育很成功，對於被撞後視鏡表示不再追究，修繕費用自行負擔。下方留言也是讚聲一片，認為學生幸好遇到「佛心」車主。校方感謝車主寬容，給孩子上了非常正向的一課。

(中時 )