桃園市議員王浩宇因為6日晚間一篇對高雄市議會議長許崑源不敬的臉書貼文，引發韓粉公憤，發起罷免運動，今天他更在臉書上自爆，有人寄了兩顆子彈到他的服務處，表示自己生命受到威脅。桃園市警局派員將王浩宇收到的信封、信件及子彈帶回市刑大鑑識中心進行採證後表示，僅是裝飾用假子彈，仍將全力偵辦並保護王浩宇的人身安全。

王浩宇收兩顆子彈恐嚇 警:已帶回子彈及信件進行鑑識。(翻攝王浩宇臉書)

王浩宇收兩顆子彈！生命受威脅 記者會維安警戒

桃園市警局中壢分局強調，民眾切勿以脫序違法的方式表達不滿，如有違反者，將依法辦理，維護社會安全，同時目前已經加強對王浩宇的人身安全維護。

王浩宇表示，自己明明最初根本無意對議長不敬，但這幾天藍營媒體的操弄、韓粉的抗議，卻把社會的對立再次激發起來，無辜的基層員警，反而成為了承擔壓力的第一線。收到子彈的他，不禁想問：這個社會，還要這樣撕裂嗎？

王浩宇表示，罷免是公民的權力，作為民選公職他只能尊重，但這幾天韓粉、罷王團體成員不斷的死亡威脅與恐嚇，他認為這絕對是無法獲得社會認同的。

(中時電子報)