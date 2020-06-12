韓國天團東方神起32歲成員沈昌珉去年底公開認愛圈外女友，今(12日)他透過官網發表親筆信，宣布將與圈外女友結婚，而這也是所屬公司SM娛樂繼Super Junior晟敏、EXO成員Chen結婚後，第3位即將成為人夫的男偶像。

昌珉2003年以東方神起成員身分出道，17年來幾乎零緋聞，去年他被韓媒爆料和比自己年紀小的圈外女性交往，兩人經過熟人認識，身邊至親好友也知道昌珉有女友的消息，新聞傳開後，所屬SM娛樂也火速證實。

今昌珉發布手寫信，表示不希望粉絲從其他管道得知此訊息，所以選擇在官網貼出親筆信的形式公開喜訊，他透露和女友是互相信任的關係，交往穩定，所以產生想攜手走一輩子的決心，他以歌手身分出道已經17年，人生中一半的時間都是身為東方神起的成員而活著，從懵懂無知的高中生到現在30多歲的年紀，都是因為粉絲對東方神起的守護和愛，才得以成長至今。

昌珉最後表示，自己將要走的路比已經走過的路需要更多的責任感，之後他會竭盡全力報答每個支持他的人，希望自己可以未來能繼續成為支撐起一個家庭的家長，及東方神起的昌珉，感謝為他的決定而開心的允浩，和公司內所有相關人士。

SM娛樂則表示，昌珉將於9月5日完婚，考量到新娘和其家人都非圈內人，結婚地點和儀式等會採非公開形式，而昌珉往後也會以東方神起成員身分繼續工作。

(中時電子報)