程泰機械去年營運及獲利遭逢中美貿易戰襲擊，EPS降為2.43元，今(12)日股東會通過每股配發現金股利3元，其中盈餘每股配發2元現金股利、資本公積每股配發現金股利1元。改選4席董事、3席獨董，隨後董事會推舉程泰集團董事長楊德華續任程泰機械董事長。

台灣工具機業因中美貿易戰而受害，程泰去年合併營收為61.25億元，新台幣兌美元升值侵蝕獲利，致使去年EPS從前年5.41元降至2.43元。程泰今日股東會通過盈餘每股配發現金股利2元、資本公積每股配發現金股利1元，合計配發3元現金股利，展現誠意，超額配發。

程泰今日股東會也修改公司章程，將董事及獨董席次從現行7席上修為7～9席，但今日董事改選，仍依原先公司章程改選4席董事、3席獨董，明年再補選2席董事。董事有程泰集團董事長楊德華、程泰營業副總謝秀芬、宇隆科技董事長劉俊昌及又豪實業董事長莊坤南四人，獨董由黃冠塑膠董事長陳克璟、精亞科技副總經理雲逸仙及廣成產業董事長蔡政達三人擔任。隨後董事會推舉楊德華續任董座。

程泰5月雖接獲大陸人民幣3千萬元急單，但外銷歐美卻因當地封城受阻而影響出貨，目前程泰在手訂單8億元、轉投資事業亞崴在手訂單10億元，楊德華對程泰今年營運轉趨審慎保守，認為下半年還有待觀察。

程泰5月合併營收4.18億元，較去年同期衰退30.52％；前5月合併營收18.89億元，比去年同期減退27.0％。

(工商 )