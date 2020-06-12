台灣高鐵（2633）表示，經檢視今年端午節疏運期間預售以及車組運用情形，決定針對目前旅客訂位較踴躍時段，再加開52班次列車，包括南下24班、北上28班，14日凌晨零時起開放購票。

統計台灣高鐵今年端午節疏運期間，共加開215班次列車（南下115班、北上100班），總計6天提供917班次列車的旅運服務。截至12日上午9時為止，約35萬餘張車票完成訂位。其中，6月28日北上12時以後時段車次熱銷，台灣高鐵建議旅客可多加利用6月27日北上各班次列車提前返回工作崗位，或搭乘6月29日清晨時段加開車次。

台灣高鐵提醒，6月24日至28日所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡使用，29日則維持自由座服務。

同時，為提供更加充足運能服務，高鐵特別於24日增開南下1337、1297兩班次列車，由於抵達左營站時預計已超過高雄捷運往小港方向末班車發車時間，敬請欲搭乘此兩班次列車的旅客，提早安排到站後接駁方式，且已協調位於左營站5號出口排班計程車配合末班車時間。

(工商 )