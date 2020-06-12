建築業老「大哥」國泰建設（2501）董事長張清櫆今（12）日在主持股東會後表示，年初發生新冠肺炎疫情期間，國建的房子，銷售成績並沒有比去年差！顯示剛性需求並未因疫情蔓延而受影響，國建剛好規劃在五月到下半年，推出六大案，總銷大概有200億元，預計北中南大舉推案。 國建今天召開股東會，會場移師到國泰建設和國泰人壽合作開發的民生東路國泰萬怡飯店，由董事長張清櫆主持。

會中承認2019年財報，全年合併營收達116.24億元，EPS1.18元；並承認盈餘分配案，每股配發現金股利1元。

依國建今天收盤價19.95元計，現金殖利率達5％。

張清櫆在致股東報告書中表示，今年美中貿易戰緊張情勢逐漸緩解，原本預期全球經濟應可持穩、貿易量溫和成長，但年初卻碰上中國新冠肺炎失控，禍延全球，對今年經濟復甦之路投入變數。

在國內經濟方面，張清櫆表示，受惠新冠病毒疫情影響，全年經濟表現應面臨下滑；至於資金面，預期仍持續低利環境；政策面，2020年總統大選後，執政黨延續執政，相信政策可延續，加上政府積極引導海外資金回流，有助於房市後續發展；市場面，買氣持續回溫，建商同業積極佈局土地，預期推案將趨於積極，市場應可持續回溫復甦，惟年初疫情影響購屋者外出看屋意願，應屬短期現象，疫情控制後，應可恢復市場交易秩序。

今年已正式升任副總經理的發言人林清樑表示，國建已掌握市場脈動，規劃在今年推出六大案，總計200億元，積極搶市。

(工商 )