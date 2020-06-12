鄭凱云主持TVBS《健康2.0》，節目除健康醫療議題外，加入健康相關商品、保險、旅遊及科技等，17日起，播出時間從原周末晚間7點時段，新增周間下午2點時段。製作單位強力打造黃金健康陣容團隊，除鄭凱云，還邀名醫江坤俊搭檔主持，並邀該電視台旗下專業醫療顧問，包括復健科醫師侯鍾堡、家醫科醫師許書華、醫美名醫蘇宗柏、營養師宋明樺、護理學博士許藍方5人，組成「健康戰隊」。

《健康2.0》從塊狀拉長戰線為帶狀節目，鄭凱云陪節目走過13年，她開心表示：「延長戰線後，除了疾病預防，內容也擴大到健康生活層面，像是如何挑選枕頭、墨鏡、健康鞋，烹飪時如何選擇燉鍋、氣炸鍋，這些其實都跟健康有關。」身兼新聞主播及主持人身分，她也坦言：「因為想把兩件事都做好，所以生活節奏一直都很急、很趕。」

配合節目內容調整及時段增加，謹慎思考後，鄭凱云做出人生重大決定，選擇卸下主播身分，成為全職主持人，對於這樣的轉換，她坦言，「離開主播台，心裡難免不捨，畢竟跑新聞也10多年了，那天離開攝影棚我還回頭望了一眼。不過，我很喜歡目前的角色！」現在的她，可以花更多心力觀察觀眾喜歡的內容，把問題思考得更全面，也學著把腳步放慢，用輕鬆一點的方式面對工作。

(中時 )