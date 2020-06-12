2050年65歲以上高齡人口將佔全球人口15.8%，「老化」已成為各國迫切面臨的新挑戰，骨科醫材市場成長潛力龐大，其中全球人工關節(主要是人工膝關節與人工髖關節)市場規模2025年將達到211.7億美元，年平均複合成長率為2.5%。台灣將在2026年邁向超高齡社會，65歲以上人口佔比達2成，據衛福部統計，台灣退化關節炎盛行率達15%，全台大約有350萬人深陷膝關節疼痛之苦，在政府推動生醫產業下，台灣已有逾40個國產骨骼修補材料通過TFDA認證，未來若能透過創新技術、專利佈局合作，可望在國際骨骼填補材料市場取得一席之地。

隨著慢性病與老化帶動骨科醫材需求，據工研院產科國際所預估，全球骨科醫療器材市場規模將從2018年412.3億美元，到2025年成長至515億美元，年複合成長率3.2%。而其中，由於與老化相關的骨質疏鬆症和骨關節炎患病率增加，以及關節置換術的創新，導致2018年關節重建產品市場規模占比為42%，占比最重，由於微創手術技術的精進，以及患者對使用生物性骨材的意識增加，脊椎與生物性骨材至2025年市場規模占比將成長至25.1%與19.7%。

現階段國際正積極發展3D列印骨材技術，製造更符合臨床需求的植入物，相較傳統植入物能減少骨切割並保留骨骼，減少對患者的創傷與副作用，縮短患者住院時間，減少後續照護費用，驅動骨科市場的成長，若能提供高品質3D列印解決方案的廠商，將能在快速增長的市場中，取得領先地位。

台灣退化關節炎盛行率達15%，全台大約有350萬人深陷膝關節疼痛之苦，等於每6.5個人中就有1人有膝關節退化問題，每年超過2萬人進行人工膝關節手術，而全國就醫次數，骨關節病症住院費用更是擠入前10名。未來隨高齡化趨勢持續發展、醫療手術介入需求增加、骨骼修補材料與技術發展快速，都驅動著骨骼修補材料市場的成長與推陳出新，自體植骨被視為植骨的黃金標準，是臨床最常使用的骨骼修補材料，但取骨部位感染與疼痛，導致恢復期延長以及自體骨量不足等問題，促使其他骨骼修補材料的使用量逐漸增加。

在政府大力推動高階醫療產業下，有鑑於國內廠商雖然擁有良好的製造技術，但卻缺乏自主開發高技術門檻與高regulation門檻產品之能力；在經濟部技術處的支持下，工研院開發出「兩相材料關節軟硬骨修復技術」，病患不須往返醫院進行兩次手術，可節省住院成本，並減低病患傷痛。國內廠商必須藉由透過創新技術、專利佈局及彼此合作，才能在骨骼填補材料市場取得一席之地，共創最大效益。

(時報資訊)