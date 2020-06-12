交通部觀光局阿里山國家風景區管理處舉辦的「阿里山神木下婚禮」邁入第14年，今年活動於10月24日、25日在阿里山香林神木平台舉行，限量15對新人報名。觀光局表示，活動至今已有200餘對海內外新人在阿里山見證愛情、相伴一生，活動成功打造阿里山「神木下婚禮」的品牌形象，吸引海內外新人、旅人一同前來體驗阿里山的神木、日出、雲海、鐵路、瀑布、茶園等特色。

今年阿里山神木下婚禮於今日起開放限量15對海內外新人報名參加，以愛情長長9999方案象徵成雙成對，新人們除了參加神木下婚禮、亦能體驗2天1夜的浪漫遊程，包含鄒族傳統婚禮體驗、幸福手作團茶、阿里山浪漫婚拍及幸福午宴，阿里山管理處亦結合長期合作店家（阿里山賓館、山木島、黑豆桑、日興堂喜餅等）規劃豐富的結婚賀禮，以期新人來到千年神木下許下愛的誓約，攜手相牽與子偕老，也象徵新人間永恆的愛。

阿里山管理處為推廣當地豐富的自然景觀、人文及生態資源，今年邀請醫師王彥文擔任代言人，拍攝週年婚紗並製作阿里山婚紗地圖，未來更將推出阿里山婚拍地圖中英日版本，讓遠道而來的海內外旅人們可以依景點規劃路線，遊玩阿里山。另邀約北中南知名婚紗業者一起推出阿里山聯名婚拍方案，讓新人到阿里山拍出獨一無二的婚紗照，更讓新人們旅行阿里山，創造美好回憶。

阿里山管理處副處長陳榮欽指出，國內新冠肺炎疫情回穩，這陣子旅客開始回流，假日人滿為患，上、下山都出現塞車，暑假旅遊人潮很可能更多，民宿、旅館的7月訂房率約有8至9成，阿里山賓館7月後更是全滿，顯示許多國人因不能出國，轉往國內旅遊。

(中時 )