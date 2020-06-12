經濟前景黯淡及疫情重燃風險，衝擊國際油價表現，昨重摔8%，創6周以來最大單日跌幅，今(12日)紐約原油表現持續低迷，亞洲盤一度下跌超過5%，不過隨後買盤回籠，跌幅縮減至2%附近、暫報35.5美元。

路透社報導，紐約原油期貨今早延續昨日跌勢，主因美國本周新冠肺炎確診人數突破2百萬人，造成市場擔憂第二波疫情重燃，又將打擊全球最大的原油市場需求。

報導中提到，儘管產油國陸續減產，但需求依舊受到疫情抑制，加拿大皇家銀行表示，油價若要持續上漲，就需要包括汽油需求改善、庫存減少、以及利潤達到油商滿意價格等因素輔助。

除了擔憂疫情問題以外，美國原油庫存增加也是市場的另一個煩惱，數據顯示，美國上周原油庫存意外大增570萬桶，報導中認為，主要是因為美國進口了許多沙烏地阿拉伯的廉價石油。

紐約原油12日亞洲盤持續走弱，截至台北時間下午14:30分，跌幅約在2%、暫報35.36美元，此前一度跌逾5%，貫破35美元；布蘭特原油期貨則跌逾2%，暫報37.64美元/桶。

(中時電子報)