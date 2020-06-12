總統蔡英文今（12日）出席台美「人才循環大聯盟計畫白皮書發表會」，她認為，全球的供應鏈也因為疫情衝擊，正在轉移，台灣已經做好準備，要把握機會，在未來的全球供應鏈中扮演關鍵的角色。面對這些挑戰和機會，台灣在人才培育上，要特別強化「雙語能力」，以及「數位技能」這兩個面向，讓台灣的人才，在全球化的時代，更具有脫穎而出的實力。

這是美國在台協會提出的「人才循環大聯盟」倡議，並首次提出人才循環大聯盟計畫白皮書，包括蔡英文、AIT台北處長酈英傑、立法院長游錫堃、國發會主委龔明鑫、科技部長吳政忠等官員出席。

蔡英文表示，因為有民間跟政府攜手努力，「人才循環大聯盟」的願景才能夠實現。她提到，在各位群策群力之下，這份白皮書涵蓋的範圍非常豐富，包括新創事業的發展，女性數位經濟賦權，學術和教育交流，以及延攬國際人才等不同的面向。尤其針對人才自由循環流動，這份白皮書更提出了許多寶貴建議；她也再次感謝大家願意分享經驗、提出建言。

她表示，這一波疫情，帶來許多史無前例的挑戰，更加需要這些解決方案。經過這波疫情的衝擊，更突顯出產業對創新能量的重大需求。不論是對於接觸史的追蹤、使用科技系統提升資源配置的效率、遠距工作及學習，或是數位科技的創意使用，這些都是防疫生活中的最佳工具，而發展這些工具的關鍵，就是怎麼培養更多新創人才。

蔡英文認為，全球的供應鏈也因為疫情衝擊，正在轉移，台灣已經做好準備，要把握機會，在未來的全球供應鏈中扮演關鍵的角色。面對這些挑戰和機會，在人才培育上，要特別強化「雙語能力」，以及「數位技能」這兩個面向，讓台灣的人才，在全球化的時代，更具有脫穎而出的實力

在「雙語能力」方面，為了達到2030年雙語國家的目標，這些年來，政府已經透過政策，讓不同年齡階段，能夠強化英語的學習。在國小教育，我們鼓勵開設英文課程。在大學教育，補助設立全英語教學研究中心，同時也組織了許多商業英語課程，提供給高階管理人士。

為了讓國際人才在台灣生活和工作更便利，政府正在積極推動，讓政府機關和銀行都可以使用英文溝通，並計畫設置金融人才的訓練中心，提升這方面的人才素質。

數位技能方面，要培育更多數位科技人才，來投入人工智慧、資訊與通信科技、以及網路安全等產業的發展。除了繼續提供更多客製化的專業課程，來回應產業界的需求，也將鼓勵國際企業，共同參與培育台灣的人才。也會協助更多台灣的年輕專業人才，前往國外學習以及工作。當他們回到台灣，也可以帶回更多新的技能。

「產業全球化」是未來的目標。台灣不論是在科技、製造業，還有研發領域，都在世界處於領先地位。希望從全世界招募更多樣化的人才，持續提升台灣的國際競爭力。因此，從2018年到現在，已經發出超過720張就業金卡，給來自全球的優秀人才。未來將鬆綁相關管制，僱用更多外國專業人才，同時也會提供更多政策誘因，讓更多公司願意聘僱國際人才。

除了高階管理人才，也希望吸引全球頂尖大學的學生來到台灣，進行學習、實習，以及工作。用這份白皮書裡面的話來說，就是我們要把台灣打造成國際人才中心。所以，「人才循環大聯盟」真的非常重要，可以有效協助來自台灣、美國，還有來自世界各地的人才，跟需要他們的企業建立連結。這些國際人才的交流，將為台灣帶來更多的創意、創新及創造。

蔡英文強調，非常重視這份白皮書中的建議。今天國發會龔明鑫主委也在現場，她希望國發會能夠參考善用這些建議，加倍努力，讓台灣繼續改善人力資源政策以及相關的規範。她也期待，未來台灣和美國在人才培訓和交流上，可以建立更多樣的合作關係。

(工商 )