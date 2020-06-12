高雄市長韓國瑜然遭罷免，但資深媒體人、《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，韓國瑜未來還有戲，這可從韓日前辦的告別會看出，許多高雄市議員都出席這場活動，這是因這些基層清楚，韓國瑜必會選明年黨主席，所以要趕緊表態。韓國瑜辦這個告別會，可說是非常成功。

吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》上表示，韓國瑜辦的告別會非常成功！他講個最簡單的事情，高雄市議員為什麼還是跟韓國瑜在一起，因為過兩年韓國瑜當黨主席，提名權在韓手中，韓可以決定各區的提名，所以現在高雄的議員站出來對韓效忠。昨天他也和國民黨台南市議員謝龍介通電話，因為謝也去了高雄。

吳子嘉更表示，所以要知道南台灣，這些地方代表和地方勢力的人士，都跟韓之間有一定程度的忠誠，這就是因為韓國瑜後面還有行情，這些人物還是要跟韓國瑜有來往，也知道韓國瑜明年會選黨主席，所以才會要表態。

(中時電子報)