為落實防災教育從小紮根，新北市在暑假期間辦理一系列兒童消防夏令營活動，共計21場次，提供本市3,810位國小學童參與學習防災知識。活動開放報名期間，自6月12日(星期五)上午12時至6月17日(星期三)下午5時止，報名要快！

消防局說，屆時將採電腦隨機抽籤方式選出並在6月20日(星期六)下午3時公告各梯次參加名單，詳情請至消防局官方網站點選活動連結查詢，名額有限，機不可失。

副市長謝政達表示，為了深耕防災觀念，新北消防絞盡腦汁不斷創新遊戲關卡，活動精心設計5站消防闖關活動，創新設計平面雙截梯爬行及人體套桿救生圈救溺，透過分組競賽遊戲互動，讓學童們體驗救災分秒必爭的感受之外，從寓教於樂的歡愉氣氛中，學習正確防火、防溺、防災知識及避難逃生要領。

消防局長黃德清表示，新北市政府辦理暑期兒童消防夏令營已行之年，場場秒殺、報名踴躍，今年度特別增加逾1,000個名額。（讀者提供/吳家詮傳真）

此外，本次更結合本市國民運動中心及政風單位，規劃體適能運動及校園誠信話劇與QA，訓練肌耐力、跳躍力、反應力及加強廉政觀念，所有參加的學童皆能免費獲得創新設計的多功能防災背包，期許學童擁有個難忘的暑期營隊活動!

消防局長黃德清表示，新北市政府辦理暑期兒童消防夏令營已行之年，場場秒殺、報名踴躍，今年度特別增加逾1,000個名額，也要感謝板橋接雲寺、三重先嗇宮、三重義天宮、蘆洲忠義廟、財團法人新北市樹林濟安宮、新北市新店區太平宮、遠雄文教公益基金會及安勤科技股份有限公司熱心公益贊助。

消防局說，本次更結合本市國民運動中心及政風單位，規劃體適能運動及校園誠信話劇與QA，訓練肌耐力、跳躍力、反應力及加強廉政觀念，所有參加的學童皆能免費獲得創新設計的多功能防災背。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)