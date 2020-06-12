陳鴻受邀成為台東鐵道旅遊暨美味推介大使，13日在車站前方廣場，結合台東縣政府推行的慢食運動，帶領大家搭上美味列車，一起「吃在地、品當季」，用美味踏趣台東。

為了讓更多人認識台東豐富多元的飲食文化，品嘗後山的一方淨土與純淨，台鐵台東站楊站長特邀陳鴻，協助旅人們蒐羅鐵路沿線美味。為響應這一次的活動，去年初才剛成立的車勤台東餐務室也不落人後，在餐務室黃主任安排規畫之下，特地將年底鐵路便當節才要發表的台東特色便當提前曝光。現場參與活動的在地店家將一較高下，來個美味生死戰，當中除了陳鴻的品評，也廣邀當天所有參與的媒體朋友一起進行評判。

陳鴻貢獻所長培育人才。（踏趣台東提供）

陳鴻除了是知名節目《阿鴻上菜》主持人，近年更活躍星馬與大陸等地區，在新加坡主持美食節目《食不可擋》，不但創下當地收視率紀錄，更是天后王菲唯一上過的美食節目，其主持的廣播節目《阿鴻天天上菜》更獲得「金麥獎」的DJ大獎。陳鴻還擔任明新科技大學服務產業學院創意執行長暨旅館管理與廚藝創意系副教授，他熱心公益注重偏鄉教育，盼藉產學專才培育台東更多傑出專業觀光餐旅從業人員。

(中時 )