美股重摔，台股開盤走跌，盤中最大跌點291點，不過，盤中低檔承接力道強勁，美股期指反彈，終場拉出長下影線，以11429.94點作收，下跌105.83點，跌幅0.91％，成交金額1968.91億元。

分析師指出，台股受國際股市影響急速回檔，連續兩天下挫，技術面來看，日KD、RSI轉弱，5日均線下彎，大盤力守10日線，短線修正壓力仍大。不過，今天成交金額達到1968.91億元，屬於帶量收下影線，顯示低檔買盤不弱，下周走勢來看，回測今天低點不宜失守，將打出兩支腳支撐，多頭仍有望延續。

近期股東會旺季，多數公司釋出訊息對於第3季展望並不悲觀，不過，對於第4季看法仍持保守。另一方面，由於美國部分地區爆發第二波疫情，且聯準會對於景氣復甦持緩慢看升態度，接下來仍必須審慎觀察。

櫃買指數以151.86點作收，下跌0.56點，跌幅0.36％，成交金額496.29億元。

(時報資訊)